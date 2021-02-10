АКРА подтвердило кредитный рейтинг Фольксваген Банка Рус на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», сказано в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг ООО «Фольксваген Банк Рус» обусловлен очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от материнской структуры, группы Volkswagen AG, имеющей высокий уровень кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка высокая ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, адекватной позиции по ликвидности и фондированию, а также удовлетворительной оценки бизнес-профиля», — говорится в релизе.

По данным аналитиков, значительный буфер абсорбции убытков поддерживается высоким уровнем основного капитала по показателю Н1.2 (34,4% на 1 декабря 2020 года), что позволяет банку выдерживать возможный рост стоимости риска, значительно превышающий 500 б. п.

Уровень рентабельности банка остается высоким: коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за период с 2015 по 2019 год составляет 315 б. п. Операционная эффективность оценивается как высокая: в период с 2017 по 2019 год среднее значение показателя чистой процентной маржи (net interest margin, NIM) составило 8%.

Сильная оценка риск-профиля Фольксваген Банка Рус обусловлена высоким качеством ссудного портфеля и строгой политикой в области управления рисками (используются передовые методики, которые регулярно пересматриваются и обновляются), высококвалифицированным персоналом, а также высокой интеграцией риск-функции в структуру группы. Кредитный портфель банка представлен преимущественно кредитами физлицам на приобретение автомобилей (87,5% портфеля) и кредитами российским компаниям группы Volkswagen (12,5% портфеля), заключили в АКРА.