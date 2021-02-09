Банк России получит больше возможностей привлекать к ответственности контролирующих лиц разорившихся финорганизаций. Как сообщает регулятор, соответствующий законопроект прошел во вторник второе чтение в Госдуме.

«Процедуры, предусматривающие привлечение к ответственности контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, будут совершенствоваться. Законопроект (сегодня он прошел второе чтение в Госдуме) также предполагает снятие с реальных бенефициаров так называемой «корпоративной вуали», — указывают в ЦБ.

Документ может вступить в силу 1 июля 2021 года. Согласно ему, расширяется определение контролирующих лиц. Теперь к ним могут быть отнесены в том числе лица, которых можно определить как контролирующих в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории РФ.

Банк России на постоянной основе будет вести и публиковать перечни лиц, контролирующих финансовые организации. В эти перечни будет включаться информация, представленная самими организациями, а также данные о лицах, признанных регулятором контролирующими, если обстоятельства свидетельствуют о соответствии таких лиц установленным признакам.

Также ЦБ сможет подавать в суд заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности наряду с нынешними полномочиями подавать заявления о привлечении их к ответственности в виде возмещения убытков.



При этом регулятор сможет до подачи таких документов направить в суд заявление о применении предварительных обеспечительных мер — наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую организацию. Причем размер предварительных обеспечительных мер не должен превышать величину денежных средств, необходимых для восполнения капитала финансовой организации до уровня, необходимого и достаточного для выполнения ею установленных требований. В случае принятия предварительных обеспечительных мер судом устанавливается срок, не превышающий 30 дней, для подачи Банком России искового заявления по основному требованию.