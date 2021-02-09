На российский рынок выходит цифровой банк «Хайс» для индивидуальных предпринимателей в диджитал-сфере: специалистов в области маркетинга, рекламы, IT и т. п. Это российский аналог зарубежных финтех-сервисов вроде Revolut, N26 или Monzo, который впервые объединил функции счета ИП и карты физлица (премиальной Visa Signature) в одном приложении, поясняется в релизе внешней пресс-службы проекта.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Хайс», зарегистрировано в июле 2020 года в Москве, 50% принадлежит Модульбанку. Владельцем еще 40% выступает генеральный директор организации Кирилл Параска, долей в 5% владеет Наталья Стурза, 3,5% у Никиты Левашова, 1,5% — у Родиона Стришко. На сайте Модульбанка «Хайс» указан в качестве его филиала.

Как уточняется в релизе, в сумме банк получил более 1 млн долларов инвестиций –– пополам от сооснователей и Модульбанка, который также предоставил для проекта собственную банковскую лицензию. При этом «Хайс» развивается как независимый проект с собственными процессами, сервисами и командой.

«Хайс» ориентирован на ИП любой системы налогообложения и уже сейчас уплачивает налоги и взносы для УСН «Доходы». Обслуживание в первые три месяца обойдется в 690 рублей в месяц, далее –– в 2 990 рублей в месяц. Если клиент не пользуется банком, то не платит за обслуживание.

«У сегмента ИП есть отличительная особенность: предприниматели получают деньги на счет ИП в одном банке, затем переводят и используют с карты физического лица в другом банке. На сегодняшний день ни один банк не закрывает эту особенность пользовательского сценария в одном приложении. Поэтому «Хайс» объединил счет ИП и карту физлица, дал более выгодные лимиты и убрал барьеры перевода с ИП на карту», — подчеркивается в сообщении.

В этой связи там приводятся данные Федеральной налоговой службы, согласно которым по состоянию на 10 января 2021 года из 7,1 млн субъектов малого и среднего бизнеса около 3,7 млн составляют ИП. Из них около 60% работают в сфере услуг. ИП не похожи на компании ни в поведении, ни в потреблении финансовых услуг. Они не используют 80% функций, которые банки предлагают малому и среднему бизнесу.

«Сейчас отличное время, чтобы сделать узкосегментный продукт. Приложения с расширенным набором функций хорошо работают в Азии. По этому же пути идут «Сбер» и «Тинькофф»: больше функций и сервисов, шире клиентский сегмент. Успех массового подхода к использованию продукта виден на примере приложения WeChat в Китае. Но мы считаем, что нишевой подход тоже приживется и найдет своего последователя. «Хайс» –– это банк. Он будет развиваться в функциях работы с деньгами. Но не будет предлагать записаться к доктору или купить страховку на авто», — отмечает команда.

В релизе указано, что команда «Хайса» ранее занималась разработкой и дизайном на аутсорсе для финтеха и проектов банковского сектора. Среди них «ВТБ Lite» и «ВТБ Бизнес Lite», «МТС Банк для бизнеса», европейский сервис Plato.

Сейчас в команде около 30 человек. Главная задача первого года работы — привлечь более 8 тыс. активных клиентов.



В течение года банк намерен добавить сервисы расчета и уплаты налогов для других систем налогообложения, валютный контроль, «умные» накопительные счета и инвестиционные инструменты.