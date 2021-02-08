Органы прокуратуры РФ по итогам комплекса проверочных мероприятий в 2019—2020 годах вскрыли более 6 тыс. нарушений федерального законодательства в сфере потребительского кредитования. Как следует из сообщения, опубликованного накануне на сайте ведомства, речь идет о нарушениях со стороны псевдолизингодателей.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особом контроле находится обеспечение законности при заключении договоров лизинга транспортных средств с физическими лицами», — отмечается в релизе. Как показали прокурорские проверки, повсеместно выявляются случаи использования недобросовестными компаниями механизма возвратного лизинга транспортных средств.

«Законная схема предполагает передачу гражданам в лизинг ранее принадлежавших им транспортных средств на условиях аренды с правом последующего выкупа, — поясняют в Генпрокуратуре. — Вместе с тем «псевдолизинговые» компании заключают с потребителями кабальные договоры, по условиям которых заемщики должны выплатить сумму, в несколько раз превышающую стоимость, за которую передали автомобиль лизингодателю. При этом в случае даже незначительного нарушения обязательств по уплате платежей граждане лишаются права на свое имущество».

Так, случаи незаконного предоставления потребительских займов под прикрытием лизинговой деятельности вскрыты в Бурятия, Коми, Иркутской, Новосибирской, Рязанской, Саратовской областях, Москве, Санкт-Петербурге, а также других регионах.

За незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов по требованию прокуроров к административной ответственности привлечено более 150 лиц.

Нарушения в данной сфере, в том числе связанные с неисполнением законодательства о рекламе, непредставлением в единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, а также ненадлежащей организацией внутреннего финансового контроля лизинговыми компаниями, вскрыты в Республике Крым, Ставропольском крае, Ивановской, Костромской, Ростовской, Тульской областях и других субъектах РФ.



В сообщении подчеркивается, что прокурорами приняты необходимые меры реагирования. «Работа на данном направлении будет продолжена», — заключают в Генпрокуратуре.