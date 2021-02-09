«Тинькофф Бизнес» запустил «Бизнес-копилку» — сервис для автоматического распределения доходов компаний и ИП на разные цели. Сервис поможет бизнесу вести бюджет и планировать расходы, чтобы избежать кассовых разрывов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Бизнес-копилка — это специальный накопительный счет, на который можно автоматически перечислять процент с дохода компании на любые цели: на налоги, аренду, зарплату, оборудование и т. д. Пользователь сам определяет размер отчислений и счета, с которых копилка будет автоматически пополняться», — говорится в релизе.

Сервис позволяет удобно распределять доходы, не надо вручную переводить на разные счета, запоминать, сколько и куда перевести. Достаточно один раз настроить сервис, и дальше отчисления идут автоматически. Для каждой цели можно открыть отдельную копилку.

Бизнес-копилкой можно пользоваться без ограничений: с нее можно совершать платежи, отправить деньги на депозит или моментально перевести обратно на основной счет.

Компания может бесплатно открыть любое количество копилок. В сумме на них можно переводить до 100% дохода компании. Деньги в копилку автоматически перечисляются с платежей клиентов, поступлений с торгового и интернет-эквайринга, процентов с депозита или процента на остаток по счету.