На пенсионном рынке РФ готовится крупнейшая в его истории сделка — группа «Регион»-«Россиум» приобретает один из крупнейших российских частных фондов, принадлежащий холдингу «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) семьи Гуцериевых НПФ «Сафмар», пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Также об этом знает человек, близкий к кредитору СФИ, банку ВТБ. Последний в начале февраля снял обеспечение с акций фонда, сообщал в раскрытии холдинг. Покупателем выступит принадлежащая мажоритарному акционеру ГК «Регион» Сергею Сударикову ИК «Ленинградское адажио», уточнил один из собеседников. По его словам, компания уже подала документы в ФАС. ЦБ пока уведомлен о предстоящей сделке неформально, добавил другой источник.

Если сделка по покупке НПФ «Сафмар» после согласования ФАС и регулятором будет закрыта, то активы пенсионного дивизиона группы «Регион»-«Россиум» приблизятся к 900 млрд рублей, выведя его на второе место в российской пенсионной системе после группы Газпромбанка, активы которой немногим не дотягивают до 1,2 трлн рублей, пишет издание. Участники сделки не раскрывают ее сумму. Однако ранее СФИ хотел продать НПФ за 25–30 млрд рублей (или около 10% от активов). При переговорах обсуждалось возможное снижение цены до 20–22 млрд рублей, сообщили собеседники издания. Источник, близкий к покупателю, утверждает, что удалось провести сделку по нижней планке, поскольку некоторые активы не устроили группу «Регион»-«Россиум».

Как отметила заместитель гендиректора ИК «Регион» (входит в ГК) Галина Морозова, у пенсионного блока есть планы по развитию — консолидация рынка за счет слияний и локализация точек роста вокруг фондов, входящих в многопрофильные финансовые холдинги. По ее словам, дивизион рассматривает предложения о покупке фондов с учетом возможностей и потенциального результата.

Осенью прошлого года источники говорили, что сделка по продаже будет предусматривать выкуп с баланса НПФ «Сафмар» ряда активов, прежде всего связанных с его нынешним собственником. На это должна пойти часть средств, полученных холдингом от продажи фонда.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, это крупнейшая рыночная сделка за всю историю российской системы НПФ. Сделка знаковая, так как фактически означает завершение перехода пенсионных фондов от частных владельцев к близким к государству собственникам, пояснил Околеснов.