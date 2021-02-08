СберБанк запустил рефинансирование выданных другими банками ипотечных кредитов на покупку апартаментов. Об этом во вторник сообщили в «Сбере».

Рефинансировать в СберБанке можно ипотечные кредиты как на готовые, так и на строящиеся апартаменты от аккредитованного застройщика по ставке от 7,9% годовых.

«Клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков и платить по сниженной ставке. Вместе с ипотечным кредитом в СберБанке можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до 1 миллиона рублей на любые цели», — указывает вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васёв.



Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется представлять справки об остатке задолженности в другом банке. «Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение двух дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов», — отмечается в релизе.