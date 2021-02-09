Реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России в 2020 году вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».



Средний размер назначенных пенсий в 2020 году составил 14 986 рублей и вырос в годовом выражении на 5,8%. Для сравнения, в 2019 году рост среднего размера назначенных пенсий в годовом выражении составил 6%, в реальном выражении они выросли на 1,5%.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2020 году были проиндексированы на 6,6%, в текущем году (с 1 января) — на 6,3%.

Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%, сообщал ранее Росстат.



Реальный размер назначенных пенсий рассчитывается путем корректировки среднего размера назначенных пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий временной период, поясняет ведомство.

