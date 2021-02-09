Падение российской экономики в 2020 году составило 3,1%. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России», опубликованном на сайте ведомства.

«Объем ВВП России за 2020 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 106 606,6 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно 2019 года составил 96,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2020 год по отношению к ценам 2019 года составил 100,7%», — говорится в сообщении.

По итогам 2019 года зафиксирован рост ВВП на уровне 1,3%.