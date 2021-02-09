Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 3,5% по итогам 2020 года. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

Реальные денежные доходы, по оценке Росстата, в 2020 году по сравнению с 2019-м снизились на 3%, в IV квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — снизились на 1,5%.

«В структуре денежных доходов населения в IV квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла доля оплаты труда и социальных выплат при снижении доли доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений», — отмечается в документе.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе — ноябре 2020 года составила 49 454 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,5%, в ноябре 2020-го — 49 274 рубля и выросла на 4,6%.

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2021 года составила 1,628 млрд рублей и по сравнению с 1 декабря 2020 года снизилась на 270 млн рублей (14,2%).

Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 января 2021 года, составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности. Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 681,2 млн рублей (41,8%), в 2019-м — 348,5 млн рублей (21,4%), в 2018-м и ранее — 598,6 млн рублей (36,8%).