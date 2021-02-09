Роскомнадзор объявил о начале тестирования мобильного приложения «РКН» для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию, говорится в сообщении ведомства. Это должно повысить эффективность защиты интернет-пользователей. Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 миллиона сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство.

«Цель приложения «РКН» — повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов», — отмечается в сообщении Роскомнадзора.



Бета-версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг) и не требует дополнительной регистрации.