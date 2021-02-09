Банк России установил официальные курсы валют на 10 февраля.

Курс доллара понизился на 14,1 копейки, составив 74,1192 рубля (74,2602 рубля на 9 февраля). Курс евро вырос на 12,67 копейки до 89,5286 рубля (с 89,4019 рубля на 9 февраля).

На Московской бирже на 13:44 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 30 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро прибавил 3 копейки. Валюты стоят 74 и 89,62 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,89—74,26 рубля за доллар и 89,33—89,79 рубля за евро.