Исполнительные директора Международного валютного фонда (МВФ) дали высокую оценку принятым российскими властями мерам в ответ на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе Международного валютного фонда (МВФ).

«Исполнительные директора дали высокую оценку значительным мерам, принятым властями в ответ на кризис, которые должны помочь положить конец [экономическому] спаду и ограничить появление [экономических] шрамов», — отметили в фонде.

Директора также «подчеркнули, что национальные проекты следует использовать как возможность устранения структурных факторов, сдерживающих рост» экономики страны.

Как отмечается, российская экономика оказалась более устойчивой к пандемии коронавируса по сравнению со многими развивающимися странами благодаря, в частности, своим значительным резервам.

«Российская экономика в прошлом году сократилась на 3,1% (меньше, чем прогнозировавшееся сокращение на 3,6%), однако оказалась более устойчивой по сравнению со многими другими странами с развивающейся экономикой. Это отчасти объясняется относительно небольшим сектором услуг, значительной долей защищенного государственного сектора и связанными с COVID-19 ограничениями, которые исключили большую часть промышленного сектора», — отметили авторы доклада.

По их оценкам, Россия «вступила в вызванный COVID-19 кризис с низкими темпами экономического роста, но прочными политическими механизмами и значительными резервами». МВФ подтвердил, что российская экономика вырастет в текущем году на 3%, в следующем — на 3,9%, в 2023 году — на 2,1%. По оценкам специалистов, с 2024 по 2026 год темпы роста ВВП РФ составят 1,8%.

Эффективность российской вакцины может способствовать более быстрому, чем прогнозировалось, восстановлению экономики страны, считают эксперты. «Наличие эффективной вакцины снизило риск затяжной пандемии, и вполне возможно, что [в связи с этим] эффект доверия и отложенный спрос приведут к более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению после того, как пандемия стихнет. Во всем этом ключевое значение будет иметь эффективное применение вакцины», — отметили авторы доклада.