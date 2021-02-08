Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил пяти ведомствам подготовить предложения по использованию плавучих домов — хаусботов. Список решений по итогам рабочей поездки премьера в Карелию 29 января 2021 года опубликован на сайте Кабмина 9 февраля.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования «хаусботов» на водных объектах», — гласит одно из поручений.



Оно дано Министерству природных ресурсов и экологии, Минстрою, МЧС, Росприроднадзору и Росреестру в лице глав этих ведомств. Срок выполнения — к 1 июня 2021 года.