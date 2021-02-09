Число официально зарегистрированных безработных в России в настоящее время составляет 2,5 млн человек, это на 300 тыс. человек меньше, чем в декабре прошлого года. Об этом во вторник сообщили в ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

«Цель, которая поставлена президентом, — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще миллиона граждан из числа безработных. В прошлом году, начиная с августа, численность безработных граждан снизилась на 400 тыс. человек. По данным Росстата, уровень безработицы на конец декабря составлял 5,9% (4,4 млн граждан). Если говорить о количестве безработных, зарегистрированных в центрах занятости, то их число сейчас составляет менее 2,5 млн человек. Это на 300 тыс. человек меньше, чем в декабре прошлого года», — сообщили в Минтруде.

В ведомстве отметили, что дополнительные меры по снижению численности безработных граждан предусмотрены с учетом специфики безработицы и потребностей рынка труда.

«Помимо субсидирования занятости, одной из ключевых мер станет обучение безработных граждан. Наиболее уязвимая категория граждан на рынке труда — это безработные без профессионального образования. Как показывает статистика, доля этой категории граждан составляет 60,5% в общей численности официально зарегистрированных в центре занятости безработных», — добавили в министерстве.

Там отметили, что для решения этой проблемы уже предусмотрено переобучение в рамках национального проекта «Демография». Такой возможностью смогут воспользоваться не менее 115 тыс. человек. Также разработаны дополнительные мероприятия по переподготовке граждан. Набор программы будет формироваться по уже имеющимся и перспективным вакансиям. Это позволит подготовить еще порядка 54 тыс. человек.

«Помимо этого, для каждого субъекта составлена индивидуальная адресная программа по восстановлению занятости с учетом территориальной специфики. Субъектами Российской Федерации в региональных программах заложен почти 21 млрд рублей на меры по восстановлению занятости», — напомнили в Минтруде.