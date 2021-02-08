Вклад принятых правительством антикризисных мер в рост ВВП в 2020 году составил 2,5 п. п., без них ВВП мог бы сократиться более чем на 5,5%, говорится в сообщении Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на «Правительственном часе» в Госдуме.

«Оценка вклада антикризисных мер поддержки в рост ВВП составляет 2,5 п. п., иными словами, не будь принятых мер – спад экономики составил бы не 3,1%, как это оценивает Росстат сейчас, а превысил бы 5,5%», — сказал министр.

По его словам, производство в обрабатывающих отраслях превысило уровень предыдущего года. Сельское хозяйство показало 1,5% роста, восстановилась строительная сфера. «Удалось также добиться существенной поддержки инвестиций. Мы оцениваем их сокращение на уровне 4,3%, и это в текущих условиях тоже хороший результат», — подчеркнул Решетников.