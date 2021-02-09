Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о крупных штрафах для операторов связи, которые не применили оборудование для устойчивой работы Интернета на территории РФ, передает ТАСС.

Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. Необходимые поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно документу, нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей».

Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для ИП — от 60 тыс. до 100 тыс., для юрлиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, отказ оператора связи установить или применять положенные по закону технические средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс., на ИП — от 30 тыс. до 50 тыс., на юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Законопроект и в данном случае предусматривает повышенные штрафы — до 1 млн рублей — за повторное неисполнение требований в течение года.

КоАП также предлагается дополнить статьей о штрафах за нарушение требований законодательства о функционировании точек обмена трафиком. Если собственник такой точки не уведомил власти или нарушил порядок уведомления о своей работе, то это повлечет штрафы для физических лиц в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс., для ИП — от 30 тыс. до 50 тыс., для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс.

Данной статьей предусмотрены штрафы для операторов связи и за неисполнение требования по использованию точек обмена трафиком из специального реестра. В случае первого нарушения они могут составить до 700 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 1 млн рублей. Подключение собственником или иным владельцем точки обмена трафиком к точке обмена трафиком сетей связи, которые не обеспечивают положенный по закону доступ к своим сетям для уполномоченных органов власти, повлечет за собой штрафы до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ко второму чтению профильный комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой нарушения требований к обеспечению функционирования точек обмена трафиком повлекут штрафы для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс., для ИП — до 30 тыс., для юрлиц — до 150 тыс. рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

Также законопроектом предусмотрены штрафы за нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетями связи общего пользования. В частности, нарушение лицами, участвующими в таком управлении, требований по замещению на территории РФ средств связи и центра мониторинга и управления сетью связи повлечет штраф для физических лиц в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 тыс. до 5 тыс., для ИП — от 10 тыс. до 20 тыс., для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Во втором чтении законопроект был дополнен частью, посвященной реализации требований к сетям и средствам связи, связанных с разыскной деятельностью. Предусмотрены санкции за неисполнение собственником или иным владельцем технологической сети связи требований, которые позволяют уполномоченным органам вести оперативно-разыскную деятельность или обеспечивать безопасность РФ, а также за непринятие мер, которые блокируют «раскрытие организационных и тактических приемов» таких органов.



Штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. При повторном нарушении штрафы для граждан составят до 30 тыс., для должностных лиц — до 500 тыс., для юридических лиц — до 6 млн рублей.