Одна из известных «инвестиционных» компаний (а по факту финансовых пирамид) LTD Lion прекратила работу, пишет «Коммерсант» . Ее сайт заблокирован, телефоны не отвечают. Как следует из отзывов инвесторов, «в чате тоже тишина». В ЦБ сообщили, что сайт компании был зарегистрирован 8 сентября 2020 года. На нем было опубликовано предложение о возможности получить гарантированный доход до 48% в месяц от осуществления операций на финрынке, а также купли-продажи криптовалюты, уточнили в регуляторе и добавили, что в деятельности LTD Lion установлены признаки финансовой пирамиды.

Ранее специалист компании по исследованию экономической киберпреступности BlackSword Research Николай Волошин отметил, что LTD Lion имеет признаки финансовой пирамиды. Сначала она использовала для приема платежей кассовый аппарат, зарегистрированный в МТС Банке. Потом его отключили, но для внесения средств на счета пирамиды использовались переводы физлицам в СберБанке — дропперам (это люди, которые осознанно за плату или будучи введенными в заблуждение предоставляют карты для передачи средств иным лицам).

В МТС Банке уточнили, что совместно с партнером «Моби.Деньги» выявили подозрительную деятельность сайта ltdlion.com еще 12 января и в тот же день отключили его от обслуживания, возможность оплаты была заблокирована. В СберБанке сообщили, что «принимают все необходимые меры» по выявлению сомнительных операций.

По словам экспертов, у следственных органов есть возможность обратиться к банкам и операторам платежных систем для установления личностей пострадавших. Но, даже если преступники будут пойманы, вернуть деньги не удастся. Также объединить всех пострадавших для написания необходимых жалоб и обращений не представляется возможным. Учитывая отсутствие официальных жалоб, выяснить масштаб потерь от деятельности LTD Lion пока также невозможно.

По оценкам ЦБ, в зависимости от масштаба и вложений в маркетинг пирамида может существовать от трех-четырех месяцев до одного года. Стандартная сумма, которую стараются вытащить за один раз из жертвы мошенники,— 50—100 тыс. рублей. Исходя из этих цифр и информации самой LTD Lion о количестве клиентов, речь может идти о 1,75—3,5 млрд рублей.