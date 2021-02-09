Основная часть мошенников в Интернете выступают в роли продавцов или покупателей на известных маркетплейсах; в эту же категорию попадают случаи перенаправления пользователей на поддельные сайты известных площадок. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Avito, «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского».

Разразившаяся в 2020 году пандемия коронавируса привела к взрывному росту оборотов онлайн-торговли, которые в России выросли на 44% и достигли 2,5 трлн рублей. Однако в это же время активизировались и мошенники в киберпространстве: за год им удалось выманить у россиян 150 млрд рублей, сообщили РБК в Avito.

По мнению аналитиков «Тинькофф», 60% успешных мошеннических атак происходило в Интернете по сценарию покупки или продажи товаров как на сайтах реальных маркетплейсов, так и на сайтах-подделках. В 2019 году доля таких преступлений составляла менее 25%.

При этом доля случаев, когда под видом продавца выступали мошенники, составила 36% от всего количества атак — именно этот прием стал самым популярным сценарием обмана в Интернете в 2020 году. Обратные случаи, когда мошенники выступали в роли покупателей, составили 11%. Еще в 13% случаев мошенники направляли потенциальных жертв на фальшивые сайты магазинов.

Еще один популярный вид онлайн-мошенничества — фишинг, или создание копий известных ресурсов и платежных форм. В 2020 году в «Лаборатории Касперского» обнаружили более 7,4 тыс. ресурсов, которые «притворялись» посещаемыми сайтами с досками объявлений. «Мошенники распространяют среди интернет-пользователей ссылки, адреса которых, на первый взгляд, трудно отличить от названий реальных интернет-ресурсов. В некоторых даже название платформы указано правильно, но к нему добавлено слово, которого в оригинале не должно быть, например avito.payments.ru вместо avito.ru», — рассказали эксперты.

Другой распространенный вид мошенничества— это скам, когда мошенники предлагают пользователям пройти опрос или поучаствовать в акции за вознаграждение. Однако для участия требуется оплатить небольшую комиссию, обычно около 300 рублей. Естественно, никаких выплат жертвы обмана не получают, а комиссия достается мошенникам.

Эксперты «Тинькофф» считают, что на сайтах объявлений, где мошенники выступают как в роли покупателей, так и в роли продавцов, покупателей обманывают на более значительную сумму, чем продавцов. Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, составила 10 тыс. рублей, в то время как продавцы, будучи обманутыми, теряли в среднем 6 тыс. рублей. На фальшивых сайтах магазинов, которые мошенники подделывают, чтобы получать данные банковских карт, клиенты российских банков теряли в среднем 5 тыс. рублей.



В случае с мошенничеством в Интернете чаще жертвами обмана становятся именно образованные люди 18—42 лет, с двумя дипломами и даже с ученой степенью. На уловки лжепродавцов чаще попадаются женщины, а покупателям-мошенникам чаще удается обмануть мужчин.