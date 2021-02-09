Бизнесмен Вадим Беляев, проживающий в США под фамилией Вольфсон, вновь заявил, что суд Нью-Йорка не самое подходящее место для рассмотрения претензий к нему со стороны банков «Траст» и «ФК Открытие».



«Несмотря на уточненное исковое заявление, 22 страницы возражений и 292 страницы дополнительных новых материалов, истцы не приблизились к обоснованию того, почему суд Нью-Йорка должен рассматривать этот спор», — говорится в меморандуме Беляева, переданном в Верховный суд Нью-Йорка.

Аргументируя свою позицию, в соответствии с которой иск должен рассматриваться не в США, а в России, бывший владелец «Траста» обращает внимание американского суда на «фундаментальные истины»: претензии заявлены российскими структурами, «контролируемыми российскими властями»; события, о которых идет речь в уточненном исковом заявлении, если и имели место, то за пределами штата Нью-Йорк; свидетели и доказательства находятся за пределами штата; претензии предъявляются исключительно по законодательству Российской Федерации; истцы уже заявили аналогичные требования в российском суде.

В поддержку своего заявления Беляев указывает на то, что у него отсутствуют какие-либо экономические и социальные связи с Нью-Йорком.

«Я покинул штат Нью-Йорк в конце октября 2020 года и в настоящее время не собираюсь возвращаться, — говорится в письменном заявлении банкира, поступившем в суд вместе с меморандумом. — Когда я переехал в Соединенные Штаты, я на время остановился в Нью-Йорке, потому что там жили моя бывшая жена и дети. Я никогда не планировал, что Нью-Йорк станет моим постоянным местом жительства».

По свидетельству Беляева, практически все свидетели — действующие и уволенные сотрудники банка «ФК Открытие», Центробанка РФ — проживают в России, говорят на русском языке и будут нуждаться в услугах переводчика для того, чтобы принять участие в процессе в американском суде. Что касается документов, бизнесмен поясняет, что их также потребуется перевести на английский для приобщения к делу.

Банкир просит оставить иск без рассмотрения и обращает внимание американского суда на доктрину наиболее уместного места рассмотрения спора (forum conveniens).

Бизнесмен уже обращался в американский суд с просьбой оставить иск без рассмотрения — в начале ноября 2020 года.

Иск банком «ФК Открытие» и банком «Траст» в США был подан в сентябре 2020 года. Истцы заявили, что Беляев являлся руководителем мошеннической схемы вывода из структур банка активов. В декабре того же года заявление было уточнено. В новой версии истцы среди прочего детально проясняют фактическую сторону случившегося, в том числе описывают использованные основателем финансовой группы «Открытие» Беляевым схемы с ссудами и облигациями, а также инвестиционными пирамидами.

Напомним, Банк «ФК Открытие» был создан в декабре 1992 года. В августе 2017 года Банк России инициировал его санацию, в ноябре того же года возложив функции временной администрации банка на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Санация продолжалась более двух лет — о ее завершении стало известно в июле 2019 года.

В сентябре 2020 года года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «ФК Открытие» к бывшим топ-менеджерам банка — Беляеву, Евгению Данкевичу, Геннадию Жужлеву, Елене Будник и Рубену Аганбегяну — о взыскании 289,5 млрд рублей убытков. В конце октября на постановление столичного арбитража были поданы апелляционные жалобы.