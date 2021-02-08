Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 31 копейку, а евро — 22 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,08 рубля (минус 22 копейки), курс евро — 89,47 рубля (минус 11 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. По его словам, ожидается рост российской валюты в начале сессии, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 74 рублей. В дальнейшем сохранение позитивных настроений на мировых площадках может поспособствовать закреплению американской валюты ниже данной отметки. К концу сессии вероятно некоторое коррекционное восстановление в долларе на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям. Диапазон 73—75 рублей останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии, считает эксперт.

«Сегодня перед нашим открытием на малоликвидном пока рынке Форекс рубль отвоевывает у доллара еще 30 копеек. Если продолжится снижение курса доллара к корзине мировых валют и хотя бы не упадет нефть, то пара доллар-рубль попробует завершить день ниже отметки 74. Однако рублевым оптимистам хочется напомнить про близость очень сильной поддержки 73, ниже которой пара доллар-рубль была лишь в августе прошлого года», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.