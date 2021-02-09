Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) по итогам января составил 8 млрд долларов, что в 1,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе 2021 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января 2021 года сложилось в размере 8 млрд долларов США (9,1 млрд долларов США в сопоставимом периоде прошлого года) и было сформировано в основном операциями прочих секторов экономики», — отмечается в материале.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Ранее Центробанк оценил чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2020 году в 47,8 млрд долларов .

По предварительной оценке Банка России, в январе положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ сложилось в размере 6,8 млрд долларов США против 10,6 млрд долларов США в сопоставимом периоде годом ранее. «На динамику показателя оказало влияние сжатие профицита торгового баланса, во многом обусловленное сокращением экспорта товаров из-за менее благоприятной ценовой конъюнктуры рынка углеводородов. Импорт товаров и совокупное отрицательное сальдо других компонентов счета текущих операций были близкими к уровням января предыдущего года», — комментируют в Центробанке.

Международные резервы увеличились на 3 млрд долларов США вследствие поступлений средств от нерезидентов в рамках операций по управлению резервными активами.