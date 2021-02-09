Число дел в российских судах о взыскании долгов по кредитам достигло пикового показателя в 9 млн, говорится в презентации к докладу председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

В минувшем году в судах было 9 млн таких дел, что стало самым высоким показателем за пять лет. В 2016 году число таких дел было почти втрое меньше (3 млн 379 тыс.).

«Количество дел о взыскании кредитной задолженности возросло на 1 млн 750 тыс. — это почти на четверть больше (Чем в 2019 году. — Прим. ред.)», — сообщил Лебедев.

Всего за последние пять лет суды рассмотрели 29 млн таких дел, причем ежегодно их число возрастает. В 2018 году их было 5,6 млн, в 2019 году — 7,25 млн.