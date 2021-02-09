Представители малого и среднего предпринимательства заключили кредитные кредиты по льготной ставке не выше 7% на 65 млрд рублей с начала 2021 года. Об этом заявил во вторник, 9 февраля, министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Он отметил, что в 2020 году была широко востребована кредитная программа под 8,5%, реализуемая в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Сначала мы упростили требования к заемщикам. А с этого года также снизили и максимальную ставку до 7%. По новым условиям с начала года уже заключено 1,3 тысячи кредитных договоров на общую сумму 65 миллиардов», — информировал министр.