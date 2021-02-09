Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» планирует запуск платежного сервиса Yandex Pay, следует из опубликованных материалов компании, где описаны условия использования сервиса.



«Сервис Yandex Pay, доступный на веб-страницах «Яндекса», в том числе в интерфейсе сервиса, с помощью которого пользователь имеет возможность вводить и сохранять данные своих банковских карт, в том числе (при выборе функции) с созданием для них токенов, управлять данными банковских карт, использовать данные банковских карт в целях совершения безналичной оплаты в адрес продавца, подключенного к сервису», — говорится в описании сервиса.

Указывается, что сервис предназначен для личного некоммерческого использования. Для пользователю будет необходимо пройти регистрацию в сервисах «Яндекса», либо авторизоваться с использованием ранее зарегистрированной учетной записи в других сервисах «Яндекса».

Полная функциональность сервиса доступна для пользователей, достигших возраста 18 лет.

Для безналичной оплаты необходимо выбрать предложенную в интерфейсе сервиса привязанную карту, ранее сохраненную в личном кабинете учетной записи сервисов «Яндекса», либо указать на платежной странице данные банковской карты, используемой для оплаты.

Указанная пользователем при оплате банковская карта сохраняется в качестве привязанной карты для возможности ее последующего использования в сервисе.

Привязанная карта может быть использована для оплаты в иных сервисах «Яндекса» или иных лиц, в которых доступна авторизация с помощью учетной записи сервисов «Яндекса», а также самой интернет-компанией для списания сумм, составляющих стоимость подписки на е сервисы.

В пресс-служба «Яндекса» воздержались от комментариев относительно планов создания платежного сервиса. В компании напомнили, что пользователи «Яндекса» уже давно могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах компании практически в один клик.

Сохраненные данные карты автоматически подтягиваются из аккаунта, не требуя дополнительных действий от пользователя, отметили в компании.

«Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах «Яндекса». Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — сказали в пресс-службе интернет-компании.