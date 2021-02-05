Рост оптовых цен на электроэнергию в России в 2020 году оказался существенно меньше инфляции, при этом оптовые цены не влияют на тарифы на электроэнергию для населения, которые устанавливаются государством. Об этом, как сообщается на сайте Минэнерго, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями. Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло», — пояснил он.

По его словам, цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью.

«По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции. Поэтому мы не видим определенных сложностей с ростом цены для прочих потребителей. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что... никаким образом рост цены оптового рынка не отражается на тарифах на электроэнергию для населения», — сказал Сниккарс.



Газета «Коммерсант» в понедельник написала, что оптовые цены на электроэнергию в 2020 году достигли максимальных значений, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса.