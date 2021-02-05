Российским банкам удалось в 2020 году нарастить доходы от денежных переводов физлиц, пишут «Известия» . Такой вывод следует из анализа бухгалтерской отчетности (РСБУ) топ-10 кредитных организаций. Рост выручки оказался в диапазоне 26–90%.

К доходам банков от денежных переводов физлиц относятся комиссии за перечисления средств со счета на счет, а также за платежи, которые делают россияне, — например, за оплату услуг ЖКХ. В прошлом году СберБанк заработал на этом направлении бизнеса 71 млрд рублей — на 48% больше, чем в 2019-м, следует из его отчетности по РСБУ. В ВТБ выручка от денежных переводов увеличилась на 27% (до 7,1 млрд рублей), в Альфа-Банке — на 45% (до 6,8 млрд рублей), в РСХБ — на 90% (до 600 млн рублей), в Газпромбанке — на 43% (до 1,2 млрд рублей), в Росбанке — на 87% (до 183 млн рублей). Совкомбанк заработал на онлайн-перечислениях на 45% больше, чем в 2019-м (197 млн рублей). В Газпромбанке заявили, что доходы от денежных переводов в 2020 году выросли в первую очередь в связи с увеличением объемов трансакций — благодаря значительному росту карточного портфеля банка.

Московский Кредитный Банк (МКБ) и «Открытие» сократили выручку от онлайн-переводов: на 28% и 33% соответственно. МКБ на этом направлении бизнеса заработал 228 млн рублей, а «Открытие» — 330 млн рублей. Сокращение доходов от переводов физлиц МКБ объясняет фокусом на развитии клиентских сервисов — в марте банк временно отменил любые комиссии за переводы как в мобильном, так и в интернет-банке. Представитель МКБ уверен, что отсутствие комиссий станет конкурентным преимуществом и позволит привлечь в онлайн-банк новую аудиторию.

По мнению экспертов, вклад в наращивание комиссионных доходов вносит увеличение объемов безналичных платежей и переводов клиентами, что связано не только с карантинными мерами из-за пандемии, но и со сложившейся задолго до коронавирусного периода тенденцией к сокращению объемов операций с наличными. Снижение доходов от операций в Системе быстрых платежей из-за ограничений, который регулятор ввел с мая 2020-го, малозаметно на фоне общего прироста доходов от переводов, банкам его удалось компенсировать за счет корректировки модели тарификации и доходов по иным операциям. Также дополнительным фактором роста дохода стало введение новой системы тарификации переводов в «Сбере» — летом 2020 года финансовая организация сделала платными любые переводы на сумму более 50 тыс. рублей в месяц — это либо комиссия в 1% от размера трансакции, но не более 1 тыс. рублей с перевода либо подписка, которая стоит от 99 до 209 рублей в месяц.