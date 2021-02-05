Внешнеторговый оборот России в 2020 году составил 571,9 млрд долларов, уменьшившись по сравнению с 2019 годом на 15,2%. Такие данные таможенной статистики за январь — декабрь 2020 года приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 104,5 млрд долларов, оказавшись на 73,9 млрд меньше, чем в январе — декабре 2019 года.

Экспорт России за прошлый год составил 338,2 млрд долларов (минус 20,7% по сравнению с 2019-м).

Удельный вес топливно-энергетических товаров в структуре экспорта уменьшился с 62,1% в 2019 году до 49,6%. По сравнению с январем — декабрем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров сократился на 36,6%, физический — на 6%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса сократились физические объемы поставок электроэнергии (на 39,6%), керосина (на 16,7%), нефти сырой (на 11,4%), газа природного (на 9,7%), возросли — бензина автомобильного (на 12,4%), газа природного сжиженного (на 4,5%).

Импорт России в 2020 году составил 233,7 млрд долларов (минус 5,7%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование, их доля немного выросла — до 47,6% с 46,1%. Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем — декабрем 2019 года уменьшился на 2,2%. Физические объемы импорта легковых автомобилей уменьшились на 19,7%, грузовых — на 19,4%.

Среди стран дальнего зарубежья — основных торговых партнеров России сократился в 2020 году товарооборот с Китаем, Германией, Нидерландами, США, Турцией, Италией, Южной Кореей, Японией, Польшей, вырос — с Великобританией.

Среди стран СНГ увеличился экспорт в Узбекистан и Туркмению и импорт из Узбекистана, Армении, Туркмении, Таджикистана, а по остальным направлениям двусторонней торговли показатели снизились.



На днях ФТС также представила информацию по импорту в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2021 года. По предварительным данным таможенной статистики, в январе 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 14 млрд 745,1 млн долларов и по сравнению с январем 2020 года увеличился на 2,8%.