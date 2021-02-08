В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стала доступна новая функция для заемщиков. Теперь при оформлении кредита зачисление денег возможно на виртуальную карту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«После выбора подходящего кредитного предложения у заемщика появилась возможность отметить, на какой счет переводить средства: текущий или счет виртуальной карты. В зависимости от выбранного варианта формируется соответствующий пакет документов для подачи кредитной заявки. Документы направляются в банк также через интерфейс мобильного банка», — говорится в релизе.

В случае зачисления на счет виртуальной карты заемщику будет открыта дебетовая карта онлайн, на которую и поступят кредитные средства.