Доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%, что позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом». Таким мнением с ТАСС поделился в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда стоит ждать возвращения к нормальной, «допандемийной» жизни.

По словам Пескова, это во многом будет зависеть от появления иммунитета к коронавирусу у населения Земли, а он может сформироваться уже к середине лета. «Я думаю, что к середине лета, — сказал представитель Кремля. — То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом».



Он напомнил, что, согласно расчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, причем как естественным, так и искусственным путем. «Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — добавил Песков. По его словам, над этим, хоть и разновекторно, работают многие страны, ощутимо набирая обороты. В частности, собеседник агентства отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и США.