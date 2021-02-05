Транскапиталбанк с 8 февраля повысил ставки по двум вкладам .

Депозит «ТКБ. Постоянный доход» (на 370, 720 и 1 100 дней) открывается под 5—5,45% годовых (ранее — под 4,55—5,25%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность вклада «ТКБ. Пополняемый» (на 181, 540, 900 дней) составит 4,3—5% годовых (вместо 4,3—4,8%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются в конце срока.



Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей.