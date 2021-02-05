Экономически активные пенсионеры, которые ищут работу через Интернет, составляют около 5% от общего числа соискателей; чаще всего они претендуют на должности руководителей и квалифицированных специалистов. При этом зарплатные ожидания современных пенсионеров вполне конкурентоспособны, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

Портал проанализировал статистику базы резюме кандидатов пенсионного возраста в городах-миллионниках. В исследовании участвовало 32 тыс. резюме соискателей пенсионного возраста, размещенных на сайте в течение двух последних месяцев.

Доля соискателей-женщин пенсионного возраста выше доли мужчин во всех исследуемых регионах. Больше всего активных пенсионеров в Санкт-Петербурге. Женщины пенсионного возраста здесь составляют 8% от всех женщин-соискателей старше 18 лет, а мужчины-пенсионеры — 7% от общего числа соискателей-мужчин.

Количество пенсионеров, желающих продолжать работать по специальности, во всех мегаполисах превышает 55%. Однако мужчины чаще хотели бы остаться работать по своей специальности — в среднем 87% против 70% среди женщин. Выше всего доля желающих работать по специальности пенсионеров-мужчин в Москве (95%), Перми (92%), Санкт-Петербурге и Краснодаре (по 91%). По числу пенсионеров-женщин, готовых работать по специальности, лидирует также Москва (87%), а еще Омск (86%) и Красноярск (84%).

Мужчины-пенсионеры чаще всего хотят работать на руководящих должностях. Популярны также инженерные профессии и должности квалифицированных рабочих. Женщины реже претендуют на руководящие должности, у них популярны позиции бухгалтеров и администраторов.

Демпингуют ли соискатели пенсионного возраста, зависит от региона. Например, в Омске зарплатные ожидания женщин-пенсионеров ниже средних рыночных ожиданий женщин в целом. В Екатеринбурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Красноярске и Краснодаре, напротив, женщины-пенсионеры запрашивают больше. В Нижнем Новгороде и Краснодаре запросы пенсионеров-мужчин ниже средней цифры по региону, а в Казани и Новосибирске — выше.

В Москве женщины-пенсионеры составляют 7% от общего числа соискателей, мужчины-пенсионеры — 5%. В приоритете — руководящие должности. Средние рыночные зарплатные ожидания женщин-пенсионеров почти «в рынке»: 70 тыс. против 72 тыс. рублей. Мужчины-москвичи старше 18 лет претендуют на 86 тыс. рублей в месяц, пенсионеры — на 80 тыс.

В Санкт-Петербурге зарплатные ожидания пенсионеров-женщин в среднем составляют 50 тыс. рублей, мужчин — 65 тыс., что примерно соответствует среднерыночным цифрам (52 тыс. и 66 тыс. рублей соответственно).

В обзоре SuperJob также представлены подробные данные по другим крупным городам.



Согласно опросу , проведенному ранее, продолжать работать на пенсии собираются 27% россиян, напоминает SuperJob.