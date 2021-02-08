Арбитражный суд Карелии в понедельник в полной мере удовлетворил иск Банка России о принудительной ликвидации банка «Онего». Об этом сообщается на портале картотеки арбитражных дел.



«Иск удовлетворить полностью», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Центробанк отозвал лицензию у петрозаводского банка «Онего» в связи с нарушением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. По данным регулятора, «Онего» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Выплаты вкладчикам должны производиться через Россельхозбанк. По оценкам Агентства по страхованию вкладов, за страховыми возмещениями на общую сумму 6,9 млн рублей могут обратиться около 240 вкладчиков, в том числе 60 юридических лиц.