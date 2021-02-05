Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск доллар дешевел на 28 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 44 копейки. На 10:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,22 рубля (минус 43 копейки). Курс евро на 10:14 мск равнялся 89,33 рубля (минус 61 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в понедельник утром в начале сессии ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, пара доллар/рубль продолжит движение в районе 74,6 рубля. В дальнейшем ожидается активизация покупок в национальной валюте, что будет способствовать отступлению доллара. Также есть шансы на дальнейшее укрепление рубля, что приведет к закреплению американской валюты в диапазон 73—75 рублей с возможностью тестирования его нижней границы.

«Пара доллар/рубль закончила прошлую неделю на не очень сильной поддержке 74,7. Сегодня она будет пройдена вниз. Февраль и март традиционно являются месяцами роста курса рубля из-за сильного платежного баланса России. Поэтому, если не появятся новые политические риски или какой-либо непредвиденный негатив, рубль вполне может немного укрепиться или как минимум остаться в нынешних ценах. Пока же очень сильной поддержкой по паре выступает район 73. Нужны будут очень весомые поводы, чтобы его преодолеть», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.