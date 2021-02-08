Росбанк совместно с компанией «АРМО-Системы» повысил уровень безопасности в новом административном офисе банка в Москва-Сити. Внедрение решения Id-Guard (разработки компании RecFaces) обеспечило возможность биометрического распознавания лиц сотрудников и посетителей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Id-Guard — решение для биометрической идентификации по изображению лица в видеопотоке, предназначенное для повышения уровня безопасности объекта охраны. К решению подключаются видеопотоки камер системы охранного телевидения после загрузки картотеки фотоизображений и присвоения атрибута «список». Решение мгновенно информирует оператора о распознанных или нераспознанных лицах, принадлежности к спискам, сохраняет все детектированные изображения лиц для последующего автоматизированного расследования инцидентов безопасности.



«Внедрение Id-Guard позволило не только организовать идентификацию сотрудников и посетителей в режиме реального времени, но и обеспечило получение автоматических оповещений о появлении людей на этажах, на которые у них отсутствует доступ, а также оперативный поиск по архиву с указанием места и времени обнаружения конкретных людей», — говорится в релизе.

Для оперативного реагирования на события системы предусмотрено использование мобильного клиента Id-Guard и специализированных планшетных компьютеров, которые обеспечивают информирование о событии системы идентификации в любой точке нового административного офиса банка.