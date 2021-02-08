Прибыль Таврического Банка по итогам 2020 года (без учета СПОД) составила 1,93 млрд рублей по РСБУ, сказано в сообщении финучреждения.

Операционная прибыль за 12 месяцев достигла 6,5 млрд рублей (на 4 млрд рублей выше, чем в 2019 году).



«В отчетном периоде банк осуществил частичный досрочный возврат средств ГК «АСВ» на сумму 402 млн рублей (общий объем досрочно возвращенной финансовой помощи АСВ составил 813 млн рублей). Объем привлеченных средств в 2020 году увеличился на 0,6 млрд и составил 43 млрд рублей. Средства на счетах и депозитах физических лиц с начала года выросли на 0,8 млрд до 41,9 млрд рублей», — говорится в релизе.

В 2020 году работающий кредитный портфель банка вырос на 3,6 млрд рублей. Портфель ценных бумаг увеличился за год на 1,7 млрд рублей и составил 54,7 млрд.