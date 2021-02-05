Средний размер лимита по кредитным картам составил в IV квартале 2020 года 67 тыс. рублей, увеличившись на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению со II кварталом 2020 года данный показатель вырос на 6%

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (95,1 тыс. рублей), Московской области (80 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (77,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (77,4 тыс. рублей) и Приморском крае (77,1 тыс. рублей).

Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита была зафиксирована в Республике Татарстан (+19,2%), Ставропольском крае (+15,5%), Омской (+13,6%) и Тюменской (+13%) областях, а также в Удмуртской Республике (+12,5%). В ряде крупнейших регионов по объемам выдачи кредитов данного типа, средний размер лимита, напротив, снизился, в том числе, в Санкт-Петербурге (-8,3%) и Москве (-7,9%), а также в Новосибирской (-3,5%) и Московской (-0,8%) областях.