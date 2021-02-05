МВД завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, пишет «Коммерсант» . Этот факт подтвердил адвокат банкира Владимир Жеребенков. Кузьмин является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по так называемой молдавской схеме, хотя лично ему инкриминируются махинации на 1 млрд долларов.

По данным МВД, основная часть незаконных операций по выводу средств из России пришлась на период с 30 июня 2013 года до конца 2014 года. Криминальную схему, по версии следствия, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. Так, между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. По материалам дела, Кузьмина в «молдавскую схему» привлек господин Плахотнюк. В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков, через которые преступники вывели около 500 млрд рублей. Только через банк Кузьмина было выведено около 1 млрд долларов.