Участники конференции сошлись во мнении, что процесс цифровизации в банковской отрасли становится всё более очевидным и стремительным. Сегодня потребителями финансовых услуг стали остро востребованы цифровые on-line сервисы, развитие которых невозможно без надежной и гибкой основы - цифровой банковской платформы.

В докладе «Цифровая on-line платформа для банка XXI века» спикер компании «ФлексСофт» Сергей Дощенко рассказал, как созданная специалистами компании «ФлексСофт» инновационная «Платформа FXL» решает задачи цифровизации банковского бизнеса, что позволяет банку по-настоящему стать цифровым и максимально уйти в on-line.

«Платформа FXL» может уверенно обрабатывать неограниченное число финансовых транзакций в режиме реального времени, обладает уникальной гибкостью настройки бизнес-процессов и продуктов, что дает банкам возможность быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов и услуг (минимальный Time-to-Market), проверенной надежностью, обеспечивающей высокую доступность сервисов. За счет наличия встроенного BPM-сервера «Платформа FXL» позволяет максимально эффективно оцифровывать бизнес-процессы банка любой сложности, а применение BI-технологий дает возможность управлять бизнесом в режиме реального времени».

С полной версией выступления спикера вы можете ознакомиться по ссылке