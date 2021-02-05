Количество жалоб от должников на взыскателей в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) в 2020 году выросло всего на 3% против 30% годом ранее, пишет «Коммерсант» . Так, в ФССП поступило чуть более 37 тыс. жалоб от граждан на службы взыскания финансовых организаций (банки, МФО, коллекторские агентства), следует из данных службы. Обоснованными являются только 8,5% жалоб и доля таких обращений снижается.

Как отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО НАПКА) Эльман Мехтиев, бизнес стал придерживаться консервативной политики, принимать во внимание финансовое положение должника. В период самоизоляции коллекторские компании активно выходили к клиентам с антикризисными предложениями.

По мнению директора СРО «МиР» Елены Стратьевой, незначительная доля обоснованности свидетельствует о сохраняющемся низком уровне понимания, когда права и вправду нарушены, а когда нет. НАПКА также ведет прием обращений должников, рассказал Мехтиев. В прошлом году было получено 5,7 тыс. обращений. Из них 12% — в отношении тех организаций, которые не состоят в реестре ФССП, и практически каждая из них касалась психологического давления и грубого нарушения правил взаимодействия, отметил Мехтиев. По словам Стратьевой, есть нормативно закрепленное «нельзя», а есть субъективная оценка человека, нужно помнить «не только о правах заемщика, но и о правах кредитора».