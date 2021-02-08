В условиях пандемии в России приобрел популярность комбинированный формат работы из дома, который совмещает занятость в офисе с удаленной работой из дома. На такой формат в будущем хотел бы каждый третий работающий россиянин, свидетельствуют данные совместного опроса «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ.

Рассуждая о наиболее предпочтительном формате работы в будущем, 44% работающих респондентов выбрали постоянную занятость в офисе, 7% — полностью удаленный режим, 33% — назвали смешанный формат, позволяющий чередовать работу в офисе и из дома, 16% затруднились ответить.

Как показало исследование, в прошлом году в целом 33% россиян опробовали удаленный формат работы: 27% — на временной основе, 6% — на постоянной. В итоге за год доля граждан, работающих в удаленном формате на постоянной основе, увеличилась вдвое — с 5% до 11%. Всего почти 40% работающего населения в прошлом году трудилось в удаленном формате на временной или постоянной основе.



Россияне, имеющие приспособленное для дистанционной занятости жилье, чаще называют именно такой режим работы предпочтительным. В целом 59% всех работающих россиян, попробовавших удаленную работу, считают свое жилье подходящим для такого формата.

Совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ проводился в конце декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов во всех регионах страны.