В Россию из Сербии экстрадирована бывшая топ-сотрудница банка «Европейский Стандарт», обвиняемая в особо крупном мошенничестве. Об этом на выходных объявили Генпрокуратура РФ , а также МВД , в сообщении которого не назван банк, но речь идет о том же лице — Дарье Гнездич.

Фигурантка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в ноябре 2017 года Гнездич, будучи и. о. заместителя председателя правления КБ «Евростандарт» и используя свое служебное положение, обеспечила заключение между указанным банком и «Глобэксом» банкнотной сделки на покупку 5 млн долларов США. При этом она действовала по предварительному сговору с советником председателя правления этого банка и другими лицами, указывают в Генпрокуратуре.

В рамках исполнения условий сделки банком на счет «Глобэкса» были перечислены 292 млн рублей, но иностранную валюту на сумму 5 млн долларов, инкассированную «Глобэксом» для передачи банку, сообщники Гнездич похитили, следует из релиза. Тем самым они причинили банку материальный ущерб в особо крупном размере.

Поскольку Гнездич скрылась от правоохранительных органов, она была объявлена в международный розыск.



В октябре 2020 года в связи с установлением ее местонахождения на территории Сербии Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о ее выдаче, который был удовлетворен.