Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Объединенный Капитал» на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и адекватной эффективностью деятельности, приемлемым качеством активов, комфортной ликвидной позицией и консервативным уровнем корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, на 1 января 2021 года основу активов банка преимущественно формирует портфель ценных бумаг (около 49% валовых активов), из которых более 90% представлено вложениями в долговые бумаги эмитентов, имеющих кредитный рейтинг на уровне «ruAA-» и выше по шкале «Эксперт РА». Банк располагает существенным запасом балансовой ликвидности (на 1 января 2021 года покрытие ликвидными активами привлеченных средств составило 56%; норматив Н3 выдерживает досрочный отток всех привлеченных средств соответствующей срочности).

Качество ссудного портфеля оценивается экспертами консервативно: уровень просроченной задолженности по кредитам юрлиц и ИП составил 8% на 1 января 2021-го, по кредитам физлиц — 1,7%, доля пролонгированных ссуд в портфеле физлиц, юрлиц и ИП составила 36%.