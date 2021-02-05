Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Алеф-Банка на уровне «ruB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов, поддержанием высокого уровня достаточности капитала при адекватных показателях рентабельности деятельности и ликвидной позиции, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

В «Эксперт РА» напоминают, что Алеф-Банк базируется в Москве, специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, операциях с ценными бумагами. Агентство отмечает ограниченные масштабы бизнеса банка на российском рынке и недостаточно широкую клиентскую базу в сегменте кредитования, что обуславливает повышенную концентрацию кредитных рисков. Диверсификация бизнеса оценивается как низкая в силу поддержания на балансе значительного объема ликвидных активов в виде ценных бумаг, а также средств на корреспондентских счетах. Кроме того, агентство обращает внимание на специфику бизнес-модели банка, для которой характерна ориентация на кредитование корпоративных клиентов преимущественно за счет средств физлиц. По оценкам агентства, банк имеет повышенную концентрацию активов на заемщиках, имеющих отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с акционерами.

Для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на высоком уровне, при этом буфер абсорбции убытков позволяет выдержать полное обесценение до 42% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. Бизнес банка характеризуется высокими показателями рентабельности, показатели операционной эффективности также находятся на комфортном уровне. Однако аналитики отмечают повышенную зависимость финансового результата банка от операций с ценными бумагами и иностранной валютой, прогноз динамики которых в среднесрочной перспективе затруднителен.

На начало декабря около 32% валовых активов банка сформировано ссудной задолженностью юрлиц и индивидуальных предпринимателей; качество данного портфеля оценивается как низкое (на указанную дату доля требований IV—V категорий качества — 38,9%, что существенно выше, чем в среднем по банковскому сектору; на 1 октября доля пролонгированных ссуд — около 34%). Розничный кредитный портфель составляет менее 3% активов, доля просроченной задолженности в нем — менее 0,5%. Уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля оценивается как низкий. Порядка 44% валовых активов банка приходится на портфель ценных бумаг, имеющих высокое кредитное качество. Требования к контрагентам на рынке межбанковского кредитования, а также к ЦБ РФ составили около 8% валовых активов, кредитное качество основных банков-контрагентов рассматривается как высокое.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности, при этом банк располагает источниками дополнительной ликвидности. Фондирование банка осуществляется в основном за счет средств физлиц. Агентство отмечает повышенную волатильность привлеченных средств вследствие высокой зависимости ресурсной базы от динамики средств крупнейшей группы кредиторов.



Относительно оценки корпоративного управления в числе прочего сообщается, что в системе риск-менеджмента имеются отдельные недостатки, которые нашли отражение в низком качестве кредитного портфеля банка.