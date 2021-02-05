Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив достигнутый 8 января уровень в 44 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после того, как компания Tesla, контролируемая Илоном Маском, сообщила об инвестициях в размере 1,5 млрд долларов в эту криптовалюту.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16:25 мск стоимость биткоина росла на 10,12% до 42 714 долларов. На бирже Binance, которая является крупнейшей по объему торгов криптовалютами, биткоин за сутки дорожал на 13,6% до 44 304 долларов.

Компания Tesla на ленте раскрытия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС) сообщила, что в январе 2021 года обновила свою инвестиционную политику в целях обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов. В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы.

«После этого мы инвестировали в биткоин в общей сложности 1,5 млрд долларов в рамках этой политики и можем приобретать и хранить цифровые активы время от времени или на длительный срок. Более того, мы планируем начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем, в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе…», — говорится в сообщении.