ЦБ рассматривает сценарий с продлением регуляторных послаблений для банков в части кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) на весь 2021 год, пишут «Известия» , ссылаясь на пресс-службу регулятора. Пролонгация льгот коснется только пострадавших от пандемии отраслей и будет возможна в случае, если сохранятся ограничения на их работу, заявили там. Окончательное решение ЦБ примет в начале II квартала.

На одном из февральских совещаний с представителями бизнеса регулятор допустил, что дедлайн по созданию резервов под кредиты МСБ может быть сдвинут до конца 2021 года, рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин. Также Набиуллина дала поручение к началу II квартала вернуться к вопросу о разрешении не проводить переоценку стоимости залогов по кредитам МСБ, отметил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он считает, что когда послабления отменят, банки начнут чаще отказывать малому бизнесу в пролонгации кредитов, а кроме того, повысят ставки — таким образом они переложат на клиентов повышенную нагрузку на капитал. Это станет новым ударом, уверен Калинин.

В пресс-службе ЦБ отметили, что задержка выхода из мягкой политики может маскировать появление проблем у банков. Возможность продления послаблений по кредитам МСБ рассматривается только для пострадавших отраслей и только в том случае, если будут сохраняться серьезные ограничения на их работу, связанные с пандемией. Оценить необходимость продления мер планируется в начале II квартала, заявили в ЦБ.

Банки поддерживают продление регуляторных послаблений по кредитованию МСБ. Реструктурированные ссуды занимают значительную часть кредитных портфелей банков, и отмена льгот повлечет за собой существенный рост резервов, считают банкиры. По их словам, послабления в части резервирования таких ссуд окажут положительное влияние на ценовую политику — кредитные организации смогут предлагать клиентам более доступные кредиты.

По словам экспертов, решение продлить регуляторные послабления вполне соответствует концепции дорожной карты финансирования МСБ до 2022 года, принятой ЦБ в декабре 2020-го. Если у банков не будет необходимости формировать резервы, требовать более жесткой платежной дисциплины и надежного обеспечения по займам, последствия коронавируса для МСБ будут намного мягче, считают они. Но если решение о пролонгации льгот все же принято не будет, банки ужесточат требования по обеспечению кредитов и будут вынуждены повысить ставки по займам как минимум на 1–2 п. п., спрогнозировали эксперты.