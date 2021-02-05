Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после завершения пандемии коронавируса, пишет РБК . О них он предупредил в интервью YouTube-каналу Veritasium. По словам Гейтса, одна из угроз — это изменение климата. Из-за этого фактора смертность будет ежегодно расти, полагает он. Второй угрозой человечеству бизнесмен считает биотерроризм. Кто-то может создать вирус и вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней, отметил Гейтс.

Ранее он заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. По мнению Гейтса, к этой угрозе нужно относиться так же, как к угрозе мировой войны. Новая пандемия неизбежна, и если человечеству повезет, она начнется через 20 лет, хотя может и через три, добавил он.

По мнению экспертов Российского совета по международным делам, в последние десятилетия вряд ли было событие, которое имело бы такой же шоковый эффект практически в любой точке земного шара и во многих областях человеческой жизни, как пандемия COVID-19. Также она усилила соперничество США и Китая, что чревато двумя глобальными рисками, предупредили они. Первый риск, по мнению экспертов, связан с экономическим противостоянием двух держав — разъединение их экономической взаимосвязи «может привести к серьезному шоку мирового хозяйства, которое и так находится в худшей форме в связи с COVID-19». Второй риск — военная конфронтация двух стран с сопутствующей гонкой вооружений. Чтобы использовать разворачивающийся кризис для улучшения своих позиций, Россия может сделать ряд внешнеполитических шагов, отметили эксперты. Среди этих шагов — всестороннее обсуждение партнерства с Китаем в новых условиях, «осторожное восстановление партнерских связей с Евросоюзом» и содействие повышению независимости ЕС от США в международных делах, а также более активная работа с Индией, чтобы исключить встраивание ее Вашингтоном в противостояние с Китаем.