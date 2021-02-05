Средние банковские ставки по депозитам физлиц в рублях выросли в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года, свидетельствует обновленная в понедельник инфографика ЦБ по депозитным ставкам .

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в декабре 3,38%, что на 0,16 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по вкладам на сроки больше года равнялась 4,17% (плюс 0,02 п. п. к ноябрю).

По сравнению с декабрем 2019 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам оказались ниже на 1,28 и 1,39 п. п. соответственно.



По депозитам нефинансовых организаций ставки в зависимости от срока составили в декабре 3,31% (плюс 0,04 п. п. к ноябрю-2020 и минус 1,84 п. п. к декабрю-2019) и 4,72% (плюс 0,23 п. п. и минус 1,12 п. п.) соответственно.