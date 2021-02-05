Банк «Открытие» обновил линейку кредитов наличными . Теперь получить заемные средства можно по ставке от 5,5% годовых (при наличии финансовой защиты). При этом сниженная ставка действует в течение всего срока кредитования, который может составлять от двух до пяти лет, уточняется в сообщении банка.

Сумма кредита — от 50 тыс. до 5 млн рублей, досрочное погашение осуществляется без комиссии. Получить средства можно на любые цели, в том числе для рефинансирования текущих кредитных обязательств. Рефинансировать можно сразу несколько кредитов.

Подать заявку на кредит можно в любом отделении банка на территории всей страны либо онлайн — на сайте «Открытия», а также в мобильном приложении или интернет-банке. При принятии кредитного решения банк учитывает все доходы заемщика и может увеличить одобренную сумму кредита, если клиент укажет дополнительные источники заработка (например, работу на фрилансе или сдачу недвижимости в аренду). При этом подтверждать документами дополнительный доход не требуется.



«Заемщикам, которые являются зарплатными клиентами в «Открытии», мы готовы предоставить дополнительные преимущества как по ценовым параметрам, так и по процедуре оформления кредита», — уточняет директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров.