Банк «Открытие» ввел вклад «Весенний».

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. Сроки размещения — 367, 548 и 730 дней. Доходность при выплате процентов в конце срока составит 4,75% годовых, ежемесячно — 4,55—4,65%, в начале срока — 4,34—4,53%.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.



Оформить депозит можно в отделениях банка, а также в интернет-банке или мобильном приложении до 30 апреля.